Аваков просить із COVID-фонду ще понад 126 мільйонів гривень на доплати в МВС – StateWatch

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про надання додаткових 126,3 мільйона гривень із Фонду боротьби з COVID-19 на доплати працівникам структур МВС. Про це йдеться у датованому початком грудня 2020 року листі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Для системи Міністерства внутрішніх справ України вже було виділено кошти в сумі 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн із них було передбачено для апарату МВС, ще 103,8 млн грн – для Державної прикордонної служби. Зі слів Авакова, станом на кінець листопада 2020 року вже було використано майже всі ці кошти – 99,2% та 98% відповідно.

«У зверненні також йдеться про те, що кошти в сумі 126,3 млн грн планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у закладах охорони здоров’я МВС, а також на виплату доплати в розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України», – ідеться в повідомленні StateWatch.

Згідно з наведеними в листі МВС розрахунками, зазначені кошти зможуть отримати 4480 працівників закладів охорони здоров’я МВС, оклад яких у середньому становить 11,39 тисячі грн, тобто доплати складуть 5,69 тисячі грн. Окрім того, кошти отримають працівники Держприкордонслужби, які отримують в середньому 10,9 тисячі грн на місяць – відповідно, доплати складатимуть 5,45 тисячі грн.

Наприкінці грудня 2020 року Державна судова адміністрація України просила у Кабінету міністрів 83,7 мільйона гривень на предмети захисту працівників судів та дезінфекцію приміщень з Фонду боротьби COVID-19.

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У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на початку вересня.