Аваков звинуватив заступника голови БПП у передвиборчих махінаціях. Той вимагає вибачень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо підкупу виборців. Про це йдеться в інтерв’ю міністра виданню «Дзеркало тижня».

«Його називають організатором схем. Він – народний депутат, і стосовно нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом — так, у провадженнях фігурує. Тимошенко принесла величезну пачку документів. Там теж фігурує Березенко», – зазначив Аваков.

На це Сергій Березенко відреагував у Facebook, опублікувавши пост з вимогою вибачень за образу своєї гідності та репутації.

«В основі цього випаду лежить політична заангажованість керівника МВС, який прагне поставити ввірені йому правоохоронні органи на службу одній з кандидатів на президентських виборах. Що провокує його на неправомірне втручання силовиків у виборчий процес під прикриттям гасел про чесні вибори», – заявив депутат.

Окрім того він назвав ці слова Арсена Авакова елементосм «чорного піару» штабу кандидатки у президенти Юлії Тимошенко.

Сама Тимошенко жодну зі згаданих заяв наразі не коментувала.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.