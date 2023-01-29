ДСНС: на Хмельниччині вантажівка зіткнулася з легковиком, загинули люди

На автодорозі Е-50 біля села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району зіткнулись вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran, повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, у результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

Бійці ДСНС деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автомобілів.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

33 людей постраждали внаслідок ДТП у Львівській області, з них ‒ троє дітей і вагітна жінка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Стан постраждалих ‒ важкий і середньої важкості.