Польська влада повідомила, що серед постраждалих через аварію у Щецині є шестеро українців

Через аварію у польському місті Щецин, коли автомобіль виїхав у натовп людей, постраждало 20 людей, серед них – шість громадян України, повідомив 3 березня воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський.

За словами воєводи, постраждалих внаслідок аварії доправили до семи лікарень.

Консул України у Гданську Олександр Плодистий у коментарі інформаційному агентству «Укрінформ» повідомив, що серед постраждалих українців четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик. За його словами, вони зазнали травм різного ступеня тяжкості та перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває в критичному стані.

Плодистий запевнив, що українці отримують всю необхідну медичну допомогу.

Аварія сталася 1 березня у центрі польського міста Щецин. Чоловік на легковому автомобілі виїхав на пішохідний перехід, а потім на тротуар, де наїхав на натовп людей.

Згодом водій намагався втекти, але зіштовхнувся з трьома автомобілями, в результаті чого постраждало ще четверо людей.

Водія затримав один зі свідків інциденту.

2 березня польський суд взяв водія під арешт на три місяці.

У Польщі в ніч на 27 січня 2023 року сталася ДТП, внаслідок якої 20 українців зазнали травм різного ступеня тяжкості, повідомляв Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Схожа ДТП з українським автобусом сталася в Польщі 18 січня, тоді постраждали двоє людей. А в грудні неподалік пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська мікроавтобус з українцями в’їхав у припарковану вантажівку, яка чекала в черзі на перетин кордону з Україною, внаслідок цього загинув 17-річний українець.

Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.