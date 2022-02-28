Через авіаналіт у Броварах одна людина загинула, 5 поранені – мер

Міський голова Броварів на Київщині Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок авіанальоту на околиці міста одна людина загинула, п’ятеро постраждали.

«Уточнюємо наші втрати: один загиблий, п’ятеро поранених… Авіаналіт в районі військової частини на Київській», – написав Сапожко на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше він повідомляв про шістьох поранених.

Читайте також: Терехов повідомив загалом про 10 загиблих внаслідок обстрілів Харкова

Крім того, мер наголосив, що «окупантів у Броварах немає».

Про авіаудар по Броварах, що під Києвом, Сапожко повідомив після 19:00. Він закликав містян не залишати укриття.

Раніше Держспецзв’язку оприлюднило відео вибуху, ймовірно, в Києві чи його околицях. Це сталося після того, як влада Києва повідомила про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару.