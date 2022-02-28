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Через авіаналіт у Броварах одна людина загинула, 5 поранені – мер

Мер повідомив, що авіаналіт прийшовся по району військової частини

Міський голова Броварів на Київщині Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок авіанальоту на околиці міста одна людина загинула, п’ятеро постраждали.

«Уточнюємо наші втрати: один загиблий, п’ятеро поранених… Авіаналіт в районі військової частини на Київській», – написав Сапожко на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше він повідомляв про шістьох поранених.

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Крім того, мер наголосив, що «окупантів у Броварах немає».

Про авіаудар по Броварах, що під Києвом, Сапожко повідомив після 19:00. Він закликав містян не залишати укриття.

Раніше Держспецзв’язку оприлюднило відео вибуху, ймовірно, в Києві чи його околицях. Це сталося після того, як влада Києва повідомила про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару.

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