Австралія пообіцяла надати 32,4 мільйони доларів оборонної допомоги у Міжнародний фонд для України

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі оголосив про надання 32,4 мільйона доларів для України. Як зазначено на сайті уряду країни, ці кошти є «виявом солідарності й відданості глобальній безпеці».

В уряді уточнили, що Австралія зробить внесок через Міжнародний фонд для України, який адмініструється Міністерством оборони Великої Британії і забезпечує закупівлю пріоритетних військових засобів. У повідомленні вказана сума 50 мільйонів у австралійських доларах, що складає 32,4 мільйона доларів США.



«Ми разом з Україною підтримуємо її мужній народ, а також захищаємо фундаментальний принцип – право кожної суверенної нації бути захищеною у власних кордонах і визначати своє власне майбутнє», – зазначив Албанізі.

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У свою чергу, міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг зазначила, що Австралія підтримує Україну «оскільки вона захищає фундаментальні принципи, що лежать в основі стабільного, мирного і процвітаючого світу».

«Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з хоробрими українцями, які захищають свій народ, свою територію і свій суверенітет», – додала Вонг.



В уряді наголосили, що загальний обсяг підтримки України з боку Австралії склав 960 мільйонів австралійських доларів (597 мільйонів доларів США).



Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Австралії й подякував за «відданість захисту свободи, життя і міжнародного порядку».

«Наші країни географічно віддалені, але спільні цінності демократії, прав людини й верховенства права повʼязують нас. Ми ніколи не забудемо Австралію та її підтримку», – написав глава держави в мережі Х.

Міжнародний фонд для України перебуває під управлінням Міністерства оборони Великої Британії. Він використовує внески міжнародних партнерів для закупівлі пріоритетного військового обладнання для України і забезпечення постачання військової підтримки.