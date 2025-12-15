Австралія: зросла кількість жертв стрілянини на святкуванні Хануки у Сіднеї

У Сіднеї до 16 людей зросла кількість жертв стрілянини на святкуванні Хануки 14 грудня, ще 40 госпіталізовані з пораненнями, повідомляє місцева поліція.

За даними поліції, у результаті інциденту 14 людей загинули на місці події, 42 людей, включаючи чотирьох дітей, були доставлені до лікарень. Двоє людей – 10-річна дівчинка та 40-річний чоловік – померли в лікарні.



Особи загиблих ще офіційно не ідентифіковані; проте поліція вважає, що їхній вік коливається від 10 до 87 років.



П’ятеро людей залишаються у критичному стані, інші – у важкому та стабільному стані.

Як пише Daily Mail, під час стрілянини загинув емігрант з України. Очевидці стверджують, що чоловік намагався захистити свою дружину Ларису Клейтман і загинув під час хаотичної стрілянини. Подружжя емігрувало з України до Австралії. Прожили вони разом майже півстоліття та приїхали з района Матравіль на святкування Хануки.

На пляжі Bondi відбувалося святкування свята Ханука, в якому брали участь члени місцевої єврейської громади – близько тисячі людей. Поліція і влада штату Новий Південний Вельс підтвердили, що стрільці цілилися по учасниках святкування. Вони кваліфікували подію як теракт.

Після прибуття на місце події один з нападників – 50-річний чоловік – був застрелений поліцією та помер на місці. Інший стрілець – 24-річний чоловік – отримав важкі травми та був доставлений до лікарні.

Поки не було повідомлень про те, чи стрільці пов’язані з радикальним ісламізмом. Їхні імена офіційно не називалися. Рада імамів Австралії засудила стрілянину і висловила солідарність із жертвами. У єврейській громаді Австралії заявили, що влада, незважаючи на попередження, не приділяла достатньої уваги безпеці її членів.

За повідомленнями очевидців, двоє одягнених у чорне людей, перебуваючи на деякій відстані, на парковці біля пляжу, цілеспрямовано стріляли по людях. Напад тривав близько 10 хвилин.

Стрілянина та втеча людей з пляжу потрапили на відео. У мережі з’явилося також відео, на якому беззбройна людина відбирає зброю в одного з тих, хто стріляв. За даними австралійського каналу 7News, це власник місцевого магазину на ім’я Ахмед аль-Ахмед. Стверджується, що він поранений, але вижив.



