Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Австралія: зросла кількість жертв стрілянини на святкуванні Хануки у Сіднеї

Особи загиблих ще офіційно не ідентифіковані, проте поліція вважає, що їхній вік коливається від 10 до 87 років
Особи загиблих ще офіційно не ідентифіковані, проте поліція вважає, що їхній вік коливається від 10 до 87 років

У Сіднеї до 16 людей зросла кількість жертв стрілянини на святкуванні Хануки 14 грудня, ще 40 госпіталізовані з пораненнями, повідомляє місцева поліція.

За даними поліції, у результаті інциденту 14 людей загинули на місці події, 42 людей, включаючи чотирьох дітей, були доставлені до лікарень. Двоє людей – 10-річна дівчинка та 40-річний чоловік – померли в лікарні.

Особи загиблих ще офіційно не ідентифіковані; проте поліція вважає, що їхній вік коливається від 10 до 87 років.

П’ятеро людей залишаються у критичному стані, інші – у важкому та стабільному стані.

Як пише Daily Mail, під час стрілянини загинув емігрант з України. Очевидці стверджують, що чоловік намагався захистити свою дружину Ларису Клейтман і загинув під час хаотичної стрілянини. Подружжя емігрувало з України до Австралії. Прожили вони разом майже півстоліття та приїхали з района Матравіль на святкування Хануки.

На пляжі Bondi відбувалося святкування свята Ханука, в якому брали участь члени місцевої єврейської громади – близько тисячі людей. Поліція і влада штату Новий Південний Вельс підтвердили, що стрільці цілилися по учасниках святкування. Вони кваліфікували подію як теракт.

Після прибуття на місце події один з нападників – 50-річний чоловік – був застрелений поліцією та помер на місці. Інший стрілець – 24-річний чоловік – отримав важкі травми та був доставлений до лікарні.

Поки не було повідомлень про те, чи стрільці пов’язані з радикальним ісламізмом. Їхні імена офіційно не називалися. Рада імамів Австралії засудила стрілянину і висловила солідарність із жертвами. У єврейській громаді Австралії заявили, що влада, незважаючи на попередження, не приділяла достатньої уваги безпеці її членів.

За повідомленнями очевидців, двоє одягнених у чорне людей, перебуваючи на деякій відстані, на парковці біля пляжу, цілеспрямовано стріляли по людях. Напад тривав близько 10 хвилин.

Стрілянина та втеча людей з пляжу потрапили на відео. У мережі з’явилося також відео, на якому беззбройна людина відбирає зброю в одного з тих, хто стріляв. За даними австралійського каналу 7News, це власник місцевого магазину на ім’я Ахмед аль-Ахмед. Стверджується, що він поранений, але вижив.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG