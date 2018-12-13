Прокуратура Австрії повідомила IBU, що відбулося в розташуванні російської збірної

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) подав офіційний запит австрійській владі з проханням повідомити, що робила поліція Австрії в розташуванні російської команди в Хохфільцені, де 13 грудня стартують змагання на другому етапі Кубка світу. Австрійська прокуратура підтвердила, що проводить «попереднє розслідування відносно п'яти керівників російської біатлонної команди за використання заборонених речовин або методів з метою вживання допінгу, а також п'яти спортсменів цієї команди – за фактом шахрайства, пов'язаного з допінгом».

«Підозрювані брали участь у чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільцені в 2017 році. Відновідно до Кримінально-процесуального кодексу Австрії, обвинуваченим оголошено про проведення попереднього розслідування. Обшуки і допити не проводилися», – вказує прокуратура в листі, уривок із якого оприлюднений на сайті IBU.

Австрійські правоохоронці 12 грудня прийшли до розташування збірної Росії з біатлону в містечку Хохфільцен, повідомив російський біатлонний коментатор Дмитро Губернієв. У мережі Instagram він оприлюднив список осіб, яких стосується ця справа. Серед біатлоністів це Антон Шипулін, Олексій Волков, Олександр Логінов, Євген Гаранічев та Ірина Старих. Також у списку фігурують тренер Олександр Касперович, четверо лікарів та масажистів.