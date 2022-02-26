«Укравтодор» демонтує вказівні знаки на усіх дорогах України

Агенство автомобільних доріг «Укравтодор» демонтує вказівні знаки та назви населених пунктів на усіх дорогах України.

«Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам. У ворога жалюгідний зв’язок, вони не орієнтуються на місцевості», – йдеться у повідомленні «Укравтодору» у фейсбуці.

Відомство закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.