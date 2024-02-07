Алієв виграє п’ятий термін президентства на виборах в Азербайджані – попередні результати

Чинний президент Азербайджану Ільгам Алієв перемагає на позачергових виборах у країні, свідчать попередні дані. Це буде його п’ятий президентський термін поспіль.

Мазахір Фанахов, голова Центральної виборчої комісії, заявив, що дані з 54 відсотків із 6537 виборчих дільниць країни показують, що Алієв набрав 92,1 відсотка голосів. Його найближчий суперник Захід Орудж значно відстає, маючи лише 2,2 відсотка. Згідно з частковим підрахунком, жоден з інших п’яти кандидатів не отримав більше ніж два відсотки голосів.

Спостерігачі розкритикували вибори як невільні й несправедливі на тлі придушення незалежних ЗМІ і відсутності реальної опозиції.

Партії в Азербайджані, які є справжньою опозицією до Алієва, що здійснює авторитарний контроль над країною після приходу до влади після свого батька Гейдара в 2003 році, бойкотували перегони.

Президентські вибори в Азербайджані не мали відбутися раніше від 2025 року, але Алієв оголосив про проведення дострокового голосування – після повернення Баку контролю над Нагірним Карабахом.