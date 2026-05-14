В Азербайджані двох росіян ув’язнили на 3 роки у справі про кіберзлочини

Суд у столиці Азербайджану Баку засудив громадян Росії Ігоря Заболоцьких та Ільнура Валітова до трьох років позбавлення волі кожного. Їх визнали винними у легалізації коштів, одержаних шляхом кіберзлочинів, передає азербайджанська служба Радіо Свобода.

За версією слідства, обвинувачені відмили 98 тисяч манатів – близько 4,2 мільйона рублів (понад 57 тисяч доларів). Їх звинуватили в легалізації майна, нажитого злочинним шляхом.

Як зазначає Радіо Азадлик, Заболоцьким та Валітову загрожували сім років позбавлення волі, але суд застосував передбачений законодавством механізм пом’якшення покарання. Про те, чи визнали підсудні провину, не повідомляється.

Росіян заарештували влітку 2025 року на тлі дипломатичної кризи між Москвою та Баку. Тоді в Азербайджані затримали вісьмох громадян Росії, частину з яких звинуватили у кіберзлочинах, а частину – в торгівлі наркотиками.

Напруженість у відносинах між Москвою та Баку виникла після катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу казахстанського міста Актау в грудні 2024 року. Азербайджан покладає відповідальність за цю трагедію на Росію. Кремль відмовляється визнати провину в тому, що сталося.

Після російських ударів по енергетичних об’єктах в Україні, пов’язаних із Азербайджаном, у серпні 2025 року в Баку заявили, що можуть скасувати заборону на передачу Києву озброєнь зі своїх запасів.