У Росії голову азербайджанської діаспори Уралу засудили до 24 років ув’язнення

Кіровський районний суд російського Єкатеринбурга засудив голову азербайджанської діаспори Уралу Шагіна Шиглінські до дев’яти років колонії суворого режиму у справі про застосування насильства щодо представника влади, передає російська служба Радіо Свобода.

З урахуванням раніше винесеного вироку – 22 роки колонії у справі про вбивство та замах на вбивство – Шиглінські проведе в ув’язненні 24 роки.

Шиглінські та його син Мутвали стали обвинуваченими у справі про застосування насильства щодо представника влади в липні 2025 року. Коли співробітники спецназу спробували витягнути Шиглінські з автомобіля, яким керував його син, водій різко здав назад, і один із співробітників ФСБ упав.





Мутвали Шиглінські стверджував, що збив його ненавмисно. Суд засудив його на вісім років колонії загального режиму.

Раніше суд визнав Шагіна Шиглінські винним в організації замовного вбивства підприємця Юніса Пашаєва у 2001 році та замаху на Фехруза Ширінова у 2010-му. За даними слідства, Пашаєва було вбито за відмову платити за «заступництво», а замах на Ширінова нібито не вдався через осічку зброї.

У справі про вбивство, крім Шиглінські, проходили ще шість членів азербайджанської діаспори. Вони отримали від 10 до 22 років колонії.

Російське видання Е1 називало Шиглінські одним із двох «найвпливовіших азербайджанців» у Єкатеринбурзі та повідомляло про його конфлікт з президентом Центру культури, молоді та спорту азербайджанців Свердловської області Відаді Мустафаєвим.

Шиглінські та його сина Мутвали затримали невдовзі після рейдів проти азербайджанців, які правоохоронні органи Єкатеринбурга здійснили в червні минулого року. У ході рейду було вбито двох затриманих: братів Зіяддіна й Гусейна Сафарових, які також підозрювалися в убивстві Юнуса Пашаєва. Азербайджанські судмедексперти встановили, що причиною їхньої смерті стали численні травми.

Баку зажадав притягнути винних до відповідальності, а МЗС Азербайджану висловило російському послу «рішучий протест». Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом тортур та умисного вбивства двох і більше осіб з особливою жорстокістю, скоєного «працівниками російських правоохоронних органів».

Після цього в Азербайджані пройшли затримання росіян, в тому числі співробітників агентства «Sputnik Азербайджан» та кількох IT-фахівців, за кількома звинуваченнями – у тому числі щодо транзиту наркотиків з Ірану.