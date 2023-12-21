Під’їзд багатоповерхівки в Дніпрі, в яку влучила ракета, розмалювали петриківкою

Вцілілий під’їзд багатоповерхівки по Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі, куди в січні нинішнього року влучила ракета, розмалювали петриківкою. Працювали дві майстрині Людмила Горбуля та Ольга Дарадан з Петриківки.

Як розповіла Радіо Свобода Дарадан, розпис замовили мешканці під’їзду. Працювали з колегою цілий день, близько 10 годин. Для роботи взяли спеціальні акрилові фарби, що не вицвітають.

«Люди попросили зробити щось таке, що заспокоювало б душу. Ми хотіли догодити. Взяли традиційний петриківський розпис, щоб воно було наше, українське. Петриківському розпису притаманні птахи – зазвичай це півники, зозульки. Тут ми використали голуба з пшеничкою в дзьобі – як символ миру, добробуту. Також ми ввели в розпис калину, яка символізує красу, рід, рідню, а також квіти. Ескізу не було – малювали просто на стіні, яка була попередньо підготовлена. Наша місія радувати людей, ми дуже втомилися, але люди були дуже вдячні», – сказала Ольга Дарадан.

Загальна площа роботи становить чотири квадратних метри.

14 січня 2023 року армія РФ вдарила ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, загинули близько пів сотні людей, з них шестеро – діти. У грудні розпочалася реконструкція будинку. У ньому демонтують понад тисячу бетонних секцій – це два під’їзди, пошкоджені внаслідок удару. Загалом – 72 квартири.

Що буде на місці знесених під'їздів, поки не визначилися. Місцеві жителі пропонують меморіальний знак або капличку, де можна було б вшанувати пам’ять загиблих.