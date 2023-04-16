«Для ворога немає нічого святого»: військові розповіли про ситуацію в Бахмуті

Армія РФ продовжує вести постійні обстріли Бахмута, використовуючи тактику «випаленої землі», розповів командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, російські військові не зважають на те, що наразі всі православні святкують Великдень, вони не припиняють вести обстріли по житлових районах міста.

«Великдень. Але для ворога немає нічого святого. Він не припиняє зрівнювати з землею житлові райони Бахмута. Місто тримається лише завдяки силі Духу незламних українських воїнів», – зазначив він.

14 квітня розвідка Великої Британії заявила про проблеми з поповненням запасів українських сил у районі Бахмута.

За вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, українські війська за минулу добу відбили 45 атак російської армії на Донбасі, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.