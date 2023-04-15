Впродовж доби ЗСУ відбили 40 атак російської армії – Генштаб

Протягом доби армія РФ продовжувала вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, бійці ЗСУ відбили 40 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу 15 квітня.

«Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», – кажуть українські військові.

Відомо, що армія Сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження військових РФ, водночас «підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів».

У ЗСУ наголосили, що для поповнення втрат у живій силі російська армія проводить «кампанію з підтримки мобілізації».

«Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі», – розповіли в Генштабі.

За ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України, українські війська напередодні відбили 56 атак російської армії на Донбасі, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також 14 квітня розвідка Великої Британії заявила про проблеми з поповненням запасів українських сил у районі Бахмута.