ЗСУ роблять усе, щоб «сточувати боєздатність» російських військ під Бахмутом – Череватий

У межах міської забудови Бахмута тривають «безпрецедентні криваві бої», заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону 15 квітня.

«Ворог поставив за мету понад усе взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в кривавих жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати його боєздатність, вибивати його силу, підривати моральний дух. І щодоби з кожним кутом цього міста вони це успішно роблять, намагаючись максимально завдати шкоди ворогу», – сказав Череватий.

За словами речника, протягом поточної доби російські війська завдали біля Бахмута 158 ударів ракетами, артилерією та реактивними системами залпового вогню.

Читайте також: «До 50 російських штурмів щодня». Маляр про ситуацію в Бахмуті

«Відбулося 17 бойових зіткнень, 80 окупантів знищено, 100 поранених, також знищено чотири польові склади ворога», – додав він.

Другим за інтенсивністю Череватий назвав Лимансько-Куп’янський напрямок, де за добу російські війська здійснили 307 обстрілів різними системами за добу.

За ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України, українські війська напередодні відбили 56 атак російської армії на Донбасі, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також 14 квітня розвідка Великої Британії заявила про проблеми з поповненням запасів українських сил у районі Бахмута.