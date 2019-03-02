«Батьківщина» заперечила звинувачення у створенні виборчої «піраміди» з бюджетом у 82 мільйони доларів.

«Батьківщина» ніколи не опускалася до підкупу та фальсифікацій. Кожна перемога партії була здобута чесно. Так само прозоро була зібрана та витрачена кожна копійка з куди менш скромного за президентський партійного бюджету», – заявили в «Батьківщині».

21 лютого правоохоронці заявили, що викрили механізм підкупу виборців та впливу Росії на результати голосування на виборах президента України.

«Реалізація проекту передбачала формування у виборчих округах так званої «піраміди»: керівник сектору – старший виборчої дільниці – «десятки» – «двадцятки», які повинні забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. СБУ встановила, що основним координатором цієї мережі є один із чинних народних депутатів України», – сказав заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

За даними ЗМІ, до схеми причетні народні депутати від «Батьківщини» Валерій Дубіль і Руслан Богдан.

1 березня Кононенко заявив, що бюджет «піраміди» складає майже 82 мільйони доларів (близько 2,2 мільярда гривень).

Перший тур президентських виборів в Україні запланований на 31 березня.