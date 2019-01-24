«Батьківщина»: окремі ЗМІ невірно трактували демонстрацію певних відеоматеріалів на форумі партії

Партія «Батьківщина» закликає не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію з приводу відеозвернень відомих людей під час партійного форуму 22 січня.

«Окремі ЗМІ невірно трактували демонстрацію певних відеоматеріалів під час заходу, що потягнуло за собою низку гучних заголовків і спростувань того, чого насправді не було», – заявили в «Батьківщині».

Під час заходу, зокрема, були представленні звернення бразильського письменника Пауоло Коельйо, екс-голови НАТО Андерса Фоґ Расмуссена та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

«Ніхто з демократичних політиків не розглядає такі вітання як агітаційні матеріали на чиюсь користь. Саме тому у відповідь на маніпулятивні запитання вони і спростовують свою участь у виборчій агітації, не заперечуючи при цьому факту своїх привітань з’їзду», – йдеться в заяві на сайті «Батьківщини».

У політичній силі нагадали, що під час форуму в Києві продемонстрували біографічний фільм про Тимошенко.

«Фільм був зроблений і позиціювався як біографічний, і аж ніяк не агітаційний. До нього увійшли як сучасні, так і архівні кадри. У стрічці члени родини та відомі люди діляться своїми спогадами та враженнями про Юлію Тимошенко. Показ подібних матеріалів також є усталеною традицією під час висунень провідних політиків у всьому світі», – переконані в партії.

«Батьківщина» заявляє, що «недобросовісна робота окремих журналістів, довільні інтерпретації та перекручування ними очевидних фактів призвели до враження, ніби команда Юлії Тимошенко вдалася до маніпуляцій і використала інтерв'ю відомих людей як агітацію».

22 січня під час свого з’їзду «Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.

На форумі були продемонстровані звернення низки політиків та публічних діячів. 23 січня Коельйо заявив, що не записував відео для підтримки Тимошенко на виборах. У «Батьківщині» зазначили, що інтерв'ю з ним відбулося у 2010 році для фільму «Юля».

24 січня Расмуссен розповів, що не підтримує жодного кандидата на виборах президента, а лише звернувся до Тимошенко як кандидатки і до всіх українців.

Саакашвілі, зі свого боку, зазначив, що його звернення сприйняли як заклик голосувати за Тимошенко, тоді як насправді він готовий підтримати будь-якого лідера президентських перегонів, який зможе скласти конкуренцію чинному президентові Петру Порошенку.