Le Monde: на кордоні Франції і Швейцарії була база ГРУ

У регіоні Верхня Савойя на кордоні Франції та Швейцарії існував базовий табір шпигунів російської ГРУ, які спеціалізувалися на вбивствах, повідомила французька газета Le Monde.

За даними видання, щонайменше 15 офіцерів російської військової розвідки (ГРУ) приїжджали в цей район багато разів: із Лондона, Іспанії чи Швейцарії.

Британські, французькі та швейцарські спецслужби, а також їхні американські партнери почали відстежувати їхнє пересування навесні 2018 року, відразу після отруєння в Солсбері Сергія і Юлії Скрипалів.

За їхніми відомостями, ті, хто приїжджав, у Верхню Савойю, були членами одного і того ж підрозділу, що спеціалізувався на вбивствах і діяв в Європі з 2014 року до кінця 2018 року.

Співробітники ГРУ, за даними французьких спецслужб, зупинялися у Верхній Савойї в Аннемассі, Евіані або Шамоні, а також в більш віддалених містах: ймовірно, база розташована десь поруч із ними. До цього вони часто ночували в Руассі або Ліоні, або Женеві: саме там вони орендували автомобілі, щоб поїхати у Верхню Савойю.

Про секретний підрозділ ГРУ під номером 29155, який спеціалізувався на вбивствах і спецопераціях за кордоном, у жовтні 2019 року розповіла газета The New York Times.

За даними розслідувачів, керівником цього підрозділу є генерал Андрій Авер’янов, учасник війни в Чечні і герой Росії, а багато хто зі співробітників відділу брали участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також у збройному конфлікті на сході України.

Штаб-квартира відділу в Росії, за даними західних розвідок, нібито розташована в будівлі 161-го навчального центру ГРУ в районі Ізмайлово на сході Москви.

За даними іноземних спецслужб, саме відділ 29155 був причетний до отруєння в британському Солсбері колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в березні 2018 року, в результаті чого також загинула громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Крім того, цей відділ, за даними спецслужб, причетний до «кампанії з дестабілізації» в Молдові і до спроби держперевороту в Чорногорії в 2016 році.