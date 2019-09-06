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06 Вересень 2019, Київ 16:52
Новини | Політика

У Криму Бекірову загрожує примусовий привід, він не з’явився на судове засідання – адвокат

Бекіров, за словами адвоката, не з’явився на судове засідання, на якому вже планували розглядати кримінальну справу по суті

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Підконтрольний Росії Сімферопольський центральний районний суд зобов’язав забезпечити явку примусовим приводом кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого 27 серпня випустили з СІЗО.

Бекіров, за словами його адвоката Ісляма Веліляєва, не з’явився на судове засідання, на якому вже планували розглядати кримінальну справу по суті, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Суд підтримав клопотання прокурора і зобов’язав судових приставів забезпечити на наступне засідання, призначене на 13 вересня, явку нашого підзахисного Едема Бекірова», – розповів адвокат.

/**/ /**/ /**/ Едем Бекіров у суді в Криму
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Європейський суд із прав людини 11 червня закликав Росію терміново помістити Бекірова в лікарню. Російські слідчі, попри це рішення суду, відмовляються шпиталізувати активіста на лікування.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова, 1961 року народження, на в’їзді в окупований Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Російські силовики підозрюють його у зберіганні й транспортуванні понад 10 кілограмів вибухових речовин і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

8 серпня запобіжний захід Бекірову у вигляді тримання під вартою був продовжений до 11 жовтня.

Едем Бекіров має I групу інвалідності і потерпає на кілька важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.

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