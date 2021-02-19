Суд в Сімферополі поновив слухання у «справі Едема Бекірова» - адвокат

У п’ятницю, 19 лютого, в підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін.

«У вересні 2019 року в результаті «великого обміну» він (Едем Бекіров – ред.) поїхав в Україну – суддя Олександр Деменок скасував йому запобіжний захід (від слова взагалі), хоча раніше арешт навіть не замінювали на домашній! І ось зараз суддя Деменок починає заочний розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова. Сьогодні оголосили обвинувальний висновок. Захист пояснив, що вся справа – фальсифікація», – написав Ладін у фейсбуці.

Він уточнив, що наступне судове засідання у цій справі заплановане на 4 березня. Воно відбудеться у тому ж суді.

Суддя підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя Сергій Деменок 26 червня 2020 року постановив оголосити кримськотатарського активіста Едема Бекірова у розшук.

Раніше російський суддя в анексованому Криму ухвалив «примусово доставити» Едема Бекірова на засідання 22 травня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні розгляд кримінальної справи в Криму поновили.

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