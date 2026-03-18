Міністерка культури Бережна розповіла про українське «коріння» павільйону РФ у Венеції

Присутність Росії на цьогорічному бієнале у Венеції сповнена цинізму, заявила 18 березня в Брюсселі віцепрем’єрка з гуманітарних питань, міністерка культури України Тетяна Бережна.

«Присутність Росії є особливо цинічною, тому що їхній перформанс має назву «Дерево укорінене в небі» і просуває ідею, що політика – це одне, а культура – зовсім інше. Але це дуже цинічно, тому що в цьому перформансі можуть брати участь, як вони кажуть, представники корінних народів Росії, а також дві людини з України – з окупованого Криму», – зазначила урядовиця.

Бережна уточнила, що Росія не відкриватиме свій павільйон – він закритий у зв’язку з санкціями. Тому російський перфоманс, за словами урядовиці, буде представлений на відкритті виставки, а потім – на зовнішній стіні закритого павільйону протягом усього часу проведення виставки.

«Ми працюємо всіма можливими способами, деякі з них я не буду озвучувати, щоб цього не допустити», – зазначила міністерка культури.

Бережна також зауважила, що російський павільйон на бієнале у Венеції був збудований у 1914 році на кошти українського мецената. Потім він перейшов до СРСР, а після його розпаду – до Росії.

«Для нас максимальне завдання – повернути цей павільйон у власність України. Я розумію, що це дуже складно, адже в Європі право власності є чітко визначеним юридичним поняттям. Але сам цей факт також показує цинізм російської участі», – підкреслила українська віцепрем’єрка.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи програє Україна Росії в культурній дипломатії з огляду на участь останньої цьогоріч у Паралімпіаді та бієнале, Бережна зауважила, що не вважає так.

«Це не означає, що ми програємо війну на культурному фронті. Є два напрямки, за якими ми боремося. Перше – щоб наш голос звучав дуже голосно й ми були представлені на важливих подіях, і це ми робимо дуже достойно. Друге – звичайно, щоб Росії не було ніде. Звичайно, не все залежить від нас, але тим не менше – ми боремося», – зауважила Бережна.

Позитивним міністерка культури вважає той факт, що Єврокомісія попередила Фонд бієнале про ризик втрати її гранту на 2 мільйони євро, якщо ця структура допустить Росію до участі у виставці. Загальний бюджет престижної мистецької події складає близько 66 мільйонів.

«Якщо Єврокомісія зробила таку заяву, можливо, й інші донори бієнале, в тому числі й уряд Італії, зможуть бути наступними. Оскільки це свідчення того, що прямо підтримується участь Росії й прямо підтримується війна», – резюмувала в коментарі Радіо Свобода Бережна.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва. Перша бієнале відбулася у 1895 році.