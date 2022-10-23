У Повітряних силах розповіли, скільки дронів-камікадзе ЗСУ збили за ніч

У ніч на 23 жовтня російські війська вкотре атакували південний регіон дронами-камікадзе. Українським воїнами збили 16 іранських безпілотників, йдеться у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ в телеграмі.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни», – йдеться в повідомленні командування.

Також, за повідомленням військових, ще збито два дрони, яким вдалося прорватися з південного напрямку.

«Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряне командування «Схід» та Повітряне командування «Центр» на сході та півночі України», – додають в командуванні.

У ніч проти 22 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було збито десять безпілотників-камікадзе типу Shahed-136.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників, які вона використовує для ударів по Україні. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.

Іран заперечує продаж свого озброєння Росії.