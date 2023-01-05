Байден відвідав посольство Ватикану, щоб ушанувати памʼять папи Бенедикта XVI

Президент США Джо Байден 5 січня віддав шану Бенедикту XVI після його поховання у Ватикані.

Бенедикт, який став папою на відпочинку після того, як у 2013 році залишив посаду лідера римсько-католицької церкви, помер 31 грудня у віці 95 років.

Байден, який є католиком, відвідав посольство Ватикану, офіційно відоме як Апостольська нунціатура Святого престолу, щоб підписати книгу співчуття.

«Це велика честь», — сказав Байден після того, як закінчив писати в книзі. Американський лідер сказав журналістам 4 січня, що папа Бенедикт був «хорошою людиною», і згадав, як провів кілька годин із ним. Він сказав, що ця розмова «нагадала повернення до уроку теології».

Байден також сказав, що запитував про участь у похороні Бенедикта, але дійшов висновку, що його присутність була б надто обтяжливою через велику кількість офіцерів безпеки, помічників Білого дому, інших офіційних осіб та журналістів, з якими він подорожує.