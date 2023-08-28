Президент США у вересні відвідає Вʼєтнам

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Вʼєтнам 10 вересня і зустрінеться з найвищими посадовими особами цієї країни. На порядку денному переговорів – нові технології, економічна та регіональна стабільність, кліматичні зміни. Про це 28 серпня повідомив Білий дім.

Байден зустрінеться в Ханої з генеральним секретарем Комуністичної партії Вʼєтнаму Нгуєн Фу Чонгом та іншими ключовими керівниками. Після Ханоя Байден вирушить на Аляску, де відбудуться меморіальні заходи в річницю терактів 11 вересня 2001 року, повідомив «Голос Америки».

Вашингтон вважає Ханой одним із головних партнерів у регіоні. У березні Байден і Чонг поговорили телефоном, а через місяць держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Вʼєтнам.

Торік Чонг став першим іноземним лідером, який зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном у Пекіні після того, як цього лідера втретє обрали на найвищу посаду в КНР.