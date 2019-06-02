Білецький закликав «патріотів, націоналістів та ветеранів» об’єднатися перед виборами в Раду

Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький у своєму блозі на «Українській правді» закликав «патріотів, націоналістів та ветеранів» об’єднатися перед виборами до Верховної Ради.

«Жоден зі старих брендів не дає більше 2,5% на цих виборах, тому об’єднуватися повинні не бренди, а люди, за чиїми плечима – реальні справи, які не потребуть окремої реклами», – написав Білецький.

Перед виборами президента націоналістичні організації висунули кандидатом у президенти колишнього заступника голови Верховної Ради України, голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. Його кандидатуру підтримали ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організація українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів», «С14», однак не «Національний корпус».

Наприкінці січня Білецький заявив, що не братиме участі у виборах президента України.

Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.