Екскандидата у президенти Білорусі шпиталізували з колонії, соратники заявляють про побиття

Колишнього кандидата на посаду президента Білорусі Віктора Бабарика доправили до лікарні з колонії в Новополоцьку. Після президентських виборів 2020 року його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням в економічних злочинах. Його діагноз і стан невідомі, соратники кажуть, що він міг бути побитий.

«Друзі. Учора з’явилися чутки, що Віктор Бабарико перебуває в лікарні Новополоцька. Нам вдалося підтвердити цю інформацію. На жаль, інші подробиці поки не відомі. Ми триматимемо вас в курсі», – сказано в телеграм-каналі команди політика.

У міській лікарні інформацію про шпиталізацію підтвердили Білоруській службі Радіо Свобода.

Опозиційний телеграм-канал «Рабочы Рух» із посиланням на свої джерела раніше повідомив, що 59-річного Бабарика доправили до лікарні в ніч з 24 на 25 квітня. Стверджується, що він мав сліди побоїв. Офіційно це не підтверджувалося.

Бабарико – колишній голова Белгазпромбанку. Він був заарештований у червні 2020 року. Тоді банкір намагався зареєструватися кандидатом на виборах, на яких авторитарний лідер Олександр Лукашенко балотувався на шостий термін поспіль. За три дні до арешту влада взяла Белгазпромбанк під свій контроль, затримавши топменеджмент за підозрою у шахрайстві. Було заарештовано і сина банкіра.

Amnesty International визнала Бабарика й інших обвинувачених у справі в’язнями сумління. Голова передвиборчого штабу Бабарика Марія Колесникова увійшла до об’єднаного штабу іншого кандидата, Світлани Тихановської. Колесникова була засуджена за звинуваченням у змові проти влади до 11 років колонії, опозиція і правозахисники відкидають ці звинувачення.