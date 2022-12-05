Білорусь: лідерку протесту Марію Колеснікову повернули до колонії зі шпиталю

Лідерку білоруського протесту Марію Колеснікову перевели зі шпиталю в Гомелі до жіночої колонії №4, повідомив 5 грудня телеграм-канал опозиціонера Віктор Бабарика з посиланням на батька увʼязненої.

За словами Олександра Колеснікова, йому дозволили побачитися з дочкою у медичному стаціонарі колонії. Побачення тривало 10 хвилин під наглядом лікаря та співробітників колонії.

«Маша схудла, у неї поки що мало сил. Ще не менш як 10 днів вона перебуватиме під наглядом лікарів. Діагноз – прободна виразка», – уточнив Бабарико.

Про госпіталізацію Колесникової до реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги Гомеля стало відомо 29 листопада.

22 листопада опозиціонерку перевели до штрафного ізолятора. Коли та на який термін Колесникову помістили туди, було невідомо. Її адвокат Володимир Пильченко намагався потрапити до неї, щоб дізнатися про її стан, переконатися, що її не бʼють і не знущаються з неї, а також отримати дані для оскарження незаконно накладених стягнень, але його туди не пустили.

Марія Колеснікова – лідерка білоруського протесту, координаторка виборчого штабу незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Невідомі викрали її 7 вересня 2020 року в центрі Мінська. Після цього білоруські спецслужби намагалися вивезти її з країни, але Марія порвала паспорт на білорусько-українському кордоні та була затримана.

На початку вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив її до 11 років позбавлення волі у справі про публічні заклики до заподіяння шкоди нацбезпеці, створення екстремістського формування та змови з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Правозахисники визнали її політичною увʼязненою.