Білорусь: чоловікам до 27 років знадобиться довідка з військкомату для отримання паспорта

Білорусам віком від 18 до 27 років потрібно буде подати довідку про проходження військової служби для отримання паспорта та деяких інших документів, передає місцева служба Радіо Свобода.

Ці положення були включені як додатки до Постанови № 200 про адміністративні процедури. Зміни до переліку адміністративних процедур, що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян, передбачає постанова від 9 січня.

Зокрема, розширений перелік документів, які громадянин Білорусі чоловічої статі, який досяг 14-річного віку, повинен подати до відділу громадянства та міграції для отримання паспорта та низки інших документів.

До переліку додано «Довідку з військового комісаріату, органу державної безпеки про проходження військової служби». Цей документ буде вимагатися від усіх чоловіків віком від 18 до 27 років. Виняток становлять білоруси, які виїхали за кордон на постійне проживання та перебувають на постійному консульському обліку.

Довідки видаватимуться військовими комісаріатами або органами державної безпеки. Така довідка буде дійсна протягом шести місяців.

Така ж довідка також буде потрібне при:

отриманні посвідчення особи

обміні традиційного паспорта та ID-картки

видачі чи обміну біометричного паспорта

видачі та обміні посвідчення на право керування транспортним засобом

відновленні права керування автомобілем після закінчення терміну позбавлення водійського посвідчення

отриманні дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї

Зміни набудуть чинності 11 лютого 2026 року.



