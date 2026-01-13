Білорусів з іншими громадянствами й дозволами на проживання за кордоном зобов’яжуть здати відбитки пальців

Палата представників Національних зборів Білорусі 13 січня схвалила в другому читанні законопроєкт про внесення змін до закону про державну дактилоскопічну реєстрацію, який передбачає обов’язкове надання відбитків пальців для кількох категорій громадян, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Законопроєкт передбачає обов’язкове зняття відбитків пальців під час видачі документів громадянам Білорусі віком від 14 до 75 років, які отримали громадянство іноземної держави або посвідку на проживання за кордоном чи інший документ, що дає право на пільги та інші переваги у зв’язку з політичними та релігійними поглядами або за ознакою національності.

Громадяни Білорусі, які постійно проживають за кордоном та перебувають на обліку в білоруських консульствах, також будуть зобов’язані здавати відбитки пальців.

Читайте також: Голова МВС Білорусі анонсував «перевірку готовності» внутрішніх військ і правоохоронців

Зняття відбитків пальців також стане обов’язковим для іноземних громадян, які подали заяву на отримання статусу біженця або дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Білорусі.

Закон набуде чинності після схвалення Радою Республіки Національних зборів та підписання Олександром Лукашенком.

Раніше білоруське законодавство вимагало зняття відбитків пальців лише у іноземців та осіб без громадянства, включених до списку небажаних осіб, та тих, хто підлягав депортації до інших країн.

Обов’язкове зняття відбитків пальців планують запровадити для осіб, які під час ідентифікації не можуть надати інформацію про себе через стан здоров’я чи вік або відмовляються це робити.



