У Білорусі зняли обмеження на експорт нафтопродуктів

Обмеження експорту білоруських нафтопродуктів, запроваджені раніше через надходження неякісної російської нафти, більше не діють, повідомив голова білоруського концерну «Білнафтохім» Андрій Рибаков, пише БелТА.

За його словами, заборону на експорт повністю зняли, залишилося тільки зобов’язання щодо забезпечення внутрішнього ринку в повному обсязі. Як заявив Рибаков, зараз внутрішній ринок Білорусі повністю забезпечений якісним паливом.

Про постачання некондиційної нафти з Росії білоруська компанія «Білнафтохім» заявила 19 квітня. Були припинені постачання нафти, її транзит і постачання нафтопродуктів в Україну і країни Центральної Європи.

Міністерство енергетики Росії визнало, що нафта була забруднена діхлоретаном. Загальний обсяг «брудної» нафти становив до 5 мільйонів тонн.

Російська компанія «Транснефть» заявила, що забруднення стало результатом умисних дій. Російські слідчі порушили кримінальну справу, затримали чотирьох людей, це керівники компаній, які, як стверджується, зливали забруднене паливо в трубопровід на одному з вузлів у Самарській області Росії.

На початку травня постачання нафти до Білорусі відновилося, проте про відновлення транзиту тоді не оголошували.