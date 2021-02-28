Фанати білоруських клубів оголосили бойкот матчів через політичну ситуацію

У Білорусі фанати декількох футбольних клубів оголосили про бойкот матчів національної першості через «політичну ситуацію в країні», пише видання «Трибуна».

Бойкот оголосили фанати футбольних клубів «Динамо» (Брест), «Німан» (Гродно), «Слуцьк» і БАТЕ (Борисов). За даними білоруської служби Радіо Свобода, до нього приєдналися вболівальники «Торпедо-БелАЗ» із Жодіна, клубів «Мінськ» і «Торпедо» (Мінськ), «Молодечно» й низки інших команд.

Фанати заявили, що не будуть відвідувати ні домашні, ні гостьові матчі своїх команд «до повної перемоги народу». «Вважаємо, що це буде блюзнірством по відношенню до хлопців із нашого та інших фанатських рухів, репресованих за останні пів року по притягнутих за вуха приводах», – написали ультрас брестського «Динамо».

Бойкоти футбольних матчів у зв’язку з репресіями проти учасників акцій протесту почалися ще в кінці 2020 року. Серед засуджених за різними звинуваченнями в Білорусі є і представники фанатського руху. Перед відновленням сезону вболівальники підтвердили свою позицію.

З серпня минулого року в Білорусі тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. Вони проходять і в неділю 28 лютого – як правило у формі невеликих походів або зборів у мікрорайонах. Загальнонаціональна акція протесту призначена на 25 березня, коли в Білорусі святкують День Волі.