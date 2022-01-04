У Білорусі затримали друзів Дмитра Всхопова, який помер після перебування в райвідділі міліції

У Білорусі міліція затримала кількох друзів померлого після затримання Дмитра Всхопова, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За даними видання «Поліська весна», правозахисникам точно відомо щонайменше про чотирьох затриманих у Речиці. Тут 4 січня відбувалися поховання Всхопова.

Наразі відомо про затримання найближчих друзів покійного: Олексія та Ганни Давидкових, Олександра Снабкова та Іллі Бракаренка. Їх чекали на похованні, але вони не вийшли на зв’язок. Згодом про затримання повідомили їхні родичі.

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Також відсутній зв’язок зі ще кількома людьми з оточення Всхопова. Але версія щодо їхнього затримання наразі не підтверджена й не спростована.

У новорічну ніч 27-річного жителя Речиці Дмитра Всхопова доправили до райвідділу, де, за словами родичів, його побила міліція. Згодом чоловік помер у лікарні. Слідчий комітет Білорусі стверджує, що смерть Всхопова «не носить травматичного характеру».