Журналіста Добровольського засудили в Мінську за держзраду. В Україні він фігурував у «Миротворці»

У Білорусі Мінський міський суд засудив журналіста Павла Добровольського до дев’яти років колонії суворого режиму в справі про державну зраду, повідомила 9 січня Білоруська асоціація журналістів.

Процес відбувся в закритому режимі, подробиці справи невідомі. За даними ЗМІ, звинувачення може бути пов’язане із професійною діяльністю журналіста під час акцій протесту 2020 року.

Добровольського затримали 22 січня 2025 року, через кілька місяців після повернення додому з-за кордону.

Павло Добровольський працював у білоруських та зарубіжних медіа. Його останнім місцем роботи було незалежне агентство «БелаПАН», яке Мінськ визнав екстремістським формуванням та ліквідував. У 2016 році український сайт «Миротворець» оприлюднив персональні дані Добровольського – він відвідував окуповані території Донбасу, отримавши акредитацію угруповання «ДНР».

У жовтні 2022 року головного редактора агентства «БелаПАН» Ірину Левшину, директора видання у 2018–2021 роках Дмитра Новожилова, заступника директора у 2014–2018 роках Андрія Олександрова та його дружину Ірину Злобіну засудили до позбавлення волі строком від чотирьох до 14 років. Їх визнали винними у державній зраді, екстремізмі та організації масових заворушень.