Білорусь: журналіста Ігоря Корнія судитимуть за «участь в екстремістському формуванні» 

Затриманого в Білорусі журналіста Ігоря Корнія звинувачують за статтею про «участь у екстремістському формуванні» – про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисну організацію «Весна».

Корнія затримали вранці 17 липня 2023 року після обшуку в його квартирі. Спочатку його відправили під адміністративний арешт, але на волю він не вийшов.

Згодом журналіста в рамках кримінальної справи перевели з комплексу Акрестіна до слідчого ізолятора.

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Стало відомо, що Мінський міський суд почне слухати справу журналіста 19 березня. Суд вестиме суддя Сергій Кацар.

Корнія, на той момент співробітника Радіо Свобода, затримували в Білорусі в 2020 році на тлі протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

У 2020–2021 роках у Білорусі припинила виходити низка незалежних газет загальнонаціонального та регіонального масштабу. Більшість газет припинили публікуватися через політичний тиск після виходу – їм не дозволяли продовжувати виходити в Білорусі. Переслідування преси в країні продовжилися й у 2022-2023 роках.