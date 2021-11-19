У Білому домі не готові прогнозувати, коли можлива нова зустріч чи розмова Байдена з Путіним

Інформації про нові плановані контакти між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним наразі немає, заявила на брифінгу 18 листопада представниця Білого дому Джен Псакі.

«Наразі в мене немає інформації про додатковий контакт чи дзвінок із президентом Путіним. Але, звісно, після їхнього саміту раніше цього літа ми погодилися, що будуть нові рівні контактів на високому рівні, і це продовжується відтоді», – сказала Псакі.

Речниця додала, що не відкидає можливості розмови між президентом Байденом і президентом Путіним «у якийсь момент у майбутньому».

18 листопада речник російського президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти Путіна і Байдена очікуються, проте точну дату поки що не визначили.

Перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася влітку цього року в Женеві.