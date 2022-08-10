У Білому домі відреагували на вибухи в Криму

У Білому домі відреагували на вибухи на російській авіабазі в окупованому Криму.

«Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності. Боротьба триває на сході та південному cході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії. Це є в центрі нашої уваги», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання про вибухи на російській авіаційній базі в Криму.

На уточнююче запитання, чи США вважають анексований Крим правомірною ціллю для ЗСУ, вона додала:

«Я не маю, що ще сказати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії».

9 серпня локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

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Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, щоу Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО. Також у ISW припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки, але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу.