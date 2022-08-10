Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Білому домі відреагували на вибухи в Криму

Авіабаза і літаки на аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму перед вибухами, що сталися 9 серпня 2022 року. Супутниковий знімок Planet Labs PBC

У Білому домі відреагували на вибухи на російській авіабазі в окупованому Криму.

«Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності. Боротьба триває на сході та південному cході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії. Це є в центрі нашої уваги», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання про вибухи на російській авіаційній базі в Криму.

На уточнююче запитання, чи США вважають анексований Крим правомірною ціллю для ЗСУ, вона додала:

«Я не маю, що ще сказати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії».

Вибухи на авіабазі в окупованому Криму (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибухи на авіабазі в окупованому Криму (фотогалерея)

Кримські та російські медіа, а також телеграм-канали заявляють про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка біля міста Саки в окупованому Криму, передає проєкт Радіо Свобода  Крим.Реалії.

9 серпня локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Читайте також: Вибухи в Криму: Міноборони України «нагадує про правила пожежної безпеки»

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, щоу Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО. Також у ISW припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки, але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG