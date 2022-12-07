У Канаді відкривається Конференція ООН з біорізноманіття

У Канаді розпочинається 15-та Конференція ООН з біорізноманіття. Делегати планують обговорити та вжити термінових заходів, щоб запобігти втраті рослин і тварин, яку називають найбільшою від часу загибелі динозаврів.

На конференцію збираються представники майже 190 країн. Серед їхніх планів – завершити розробку програми захисту 30% територій планети, методів скорочення використання пестицидів та припинення скидання пластикових відходів.

Унаслідок зміни клімату та зникнення довкілля в найближчі десятиліття може зникнути більш як мільйон видів рослин і тварин – з наявних восьми мільйонів. Від цих видів, за оцінками науковців, залежить кожна пʼята людина на Землі в питанні харчування та доходу. Також здорові екосистеми забезпечують понад половину світового ВВП.

В ООН вважають, що відновлення екосистем допоможе зберегти 60% видів, які сьогодні перебувають на межі зникнення. На конференції спробують узгодити виділення до 2030 200 мільярдів доларів на ці цілі. За оцінками ООН, кожен долар, інвестований в охорону природи, дає до 30 доларів економічної вигоди.

Делегатам необхідно переконати уряди країн у тому, що вони мають робити більше для збереження та захисту біорізноманіття у своїх країнах. Особливо складно буде довести це країнам, що розвиваються, які змушені витрачати кошти на вирішення більш нагальних проблем. Очікується, що вони вимагатимуть фінансових зобовʼязань – як і на саміті ООН з клімату.

При цьому із 20 цілей, схвалених на аналогічній конференції у 2010 році, було частково виконано лише шість. Деякі експерти вважають, що краще обговорити, чому так сталося, а не ставити ще більш амбітні цілі.

Відповідно до звіту Світового фонду дикої природи (WWF), з 1970 року чисельність популяцій диких тварин Землі скоротилася на 69%. Це сталося через діяльність людини, у тому числі через вирубку лісів, глобальне забруднення природи та надмірне споживання.