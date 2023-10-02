Блащак: Британія перекинула винищувачі Typhoon до Польщі

Британські винищувачі Typhoon долучаться до патрулювання повітряного простору Польщі, повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак 2 жовтня.

«Винищувачі Typhoon Королівських ВПС вже перебувають у Польщі. Британські пілоти разом із нашими пілотами F-16 патрулюватимуть повітряний простір Польщі», – заявив він.

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За словами Блащака, це стало можливим внаслідок його переговорів із міністром оборони Британії Грантом Шепссом.

Днями стало відомо, що Сполучені Штати підписали фінансову угоду щодо прямої на позики 2 мільярди доларів для підтримки зусиль Польщі з оборонної модернізації.