Держсекретар США підтримав суверенітет Казахстану, згадавши про Україну

Державний секретар Ентоні Блінкен пообіцяв підтримку незалежності Казахстану з боку США під час візиту до столиці країни Астани.

«Як ви добре знаєте, Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет Казахстану, його незалежність, його територіальну цілісність. Іноді ми просто говоримо ці слова, і вони насправді не мають значення. У цей конкретний час вони мають навіть більший резонанс, ніж зазвичай», - сказав Блінкен на зустрічі з казахстанським колегою, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну рік тому.

Після цього Блінкен вирушив на зустріч із президентом Касим-Жомартом Токаєвим, який висловив «вдячність» за підтримку суверенітету Казахстану США. Токаєв заявив пресі без подробиць, що отримав три особистих послання від президента Джо Байдена.

«Ми побудували дуже хороші та надійні довгострокові партнерства у багатьох стратегічно важливих сферах», – сказав Токаєв.

Блінкен також відвідає Узбекистан і зустрінеться з міністрами закордонних справ усіх пʼяти пострадянських країн Центральної Азії під час своєї першої поїздки до регіону.

Країни Центральної Азії мають давні відносини з Росією у сфері безпеки та економіки.

Нещодавнє дослідження, проведене Європейським банком реконструкції та розвитку, виявило сплеск експорту з ЄС і Великої Британії до Казахстану, Вірменії та Киргизстану, які є частиною митного союзу з Росією, і припустило, що цей потік мав на меті уникнути західних санкцій проти Росії.

На відміну від Білорусі, країни Центральної Азії не підтримали Москву у війні проти України, але минулого тижня всі п’ять країн утрималися або не голосували за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка вимагала від Росії вивести свої війська з України.