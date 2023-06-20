Блінкен розповів Кулебі про розмови щодо України в Пекіні

Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами, які стосувалися вторгнення Росії в Україну. Про це, як повідомляє CNN, 20 червня поінформував речник зовнішньополітичного відомства США Метт Міллер.

Провідні дипломати США та України зустрілися в Лондоні напередодні конференції з відновлення України, яка офіційно стартує 22 червня.

На пресконференції у китайській столиці 19 червня Блінкен сказав, що китайський уряд запевнив, що не надаватиме летальну допомогу Росії. Однак він зазначив, що США стурбовані тим, що китайські компанії можуть надавати таку допомогу Москві.

Під час зустрічі з Кулебою Блінкен «підкреслив підтримку Сполученими Штатами економічного відновлення України та важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів», додав Міллер.

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебував із візитом у Китаї 18 і 19 червня.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше. Але офіційні особи України, США та інших західних країн сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом.