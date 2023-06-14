Блінкен закликав до «підтримки відкритих ліній звʼязку» з Китаєм

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав 14 червня до підтримки відкритих ліній зв’язку з Пекіном. Про це, як повідомляє агенція Ffrance-Presse, він сказав у розмові з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном перед запланованими особистими дискусіями в столиці КНР.

Упродовж останніх років відносини між двома найбільшими економіками світу загострилися через питання Тайваню, торгівлі та дотримання прав людини.

Блінкен має відвідати Пекін в неділю для переговорів – після того, як попередній планований візит був раптово скасований у лютому.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер також сказав, що Блінкен наголосив на «важливості підтримки відкритих ліній зв’язку для відповідального управління відносинами між США та КНР, щоб уникнути прорахунків і конфліктів».

Пекін повідомив про розмову в більш конфронтаційному тоні. За цим повідомленням, китайський міністр заявив, що відносини між двома країнами зазнали «нових труднощів і викликів» з початку року. «Зрозуміло, хто несе відповідальність», – передає слова Цінь Ґана міністерство закордонних справ Китаю.

Візит Блінкена до Пекіна стане першою поїздкою високопоставленого дипломата США до Китаю після приїзду його попередника Майка Помпео в жовтні 2018 року.

Президенти Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в листопаді 2022 року та домовилися спробувати запобігти виходу напруженості з-під контролю. Одним із елементів цього діалогу мав стати візит Блінкена до Пекіна.

Але Блінкен раптово скасував поїздку на початку лютого – після того, як Сполучені Штати заявили, що виявили, а згодом збили китайську повітряну кулю спостереження, яка летіла над материковою частиною США.