У США назвали нову дату візиту Блінкена до Пекіну, скасованого в лютому

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю наступного тижня, перенісши візит, який був скасований у лютому через події навколо ймовірної повітряної кулі-шпигуна, повідомили 9 червня офіційні особи США.

Очікується, що Блінкен прибуде до Пекіна 18 червня, що буде першою поїздкою високопоставленого дипломата США до Китаю після візиту його попередника Майка Помпео в жовтні 2018 року, повідомили офіційні особи США на умовах анонімності.

Президенти Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в листопаді й домовилися спробувати зупинити напруженість у відносинах, зокрема, відправивши Блінкена до Пекіна. Тоді, серед іншого, обговорювали і ситуацію в Україні.

На початку цього року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.