Блінкен про атаки РФ: ця «жахлива тактика» не зламає рішучості України та її партнерів

Після сьогоднішніх масованих атак РФ держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ця «жахлива тактика» не зламає рішучості України та її партнерів.

«Мільйони людей по всій Україні були в укриттях, коли Росія сьогодні знову запустила ракети. Постійні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів», – написав він у твіттері.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Росія запустила по Україні 70 ракет, більшість з них сили ППО збили.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.