Bloomberg помилково опублікувало заголовок про напад Росії на Україну

Агентство Bloomberg випадково опублікувало заголовок про напад Росії на Україну. Повідомлення з’явилося 4 лютого в другій половині дня.

Посилання із заголовка вело до сторінки з повідомленням про помилку. Заголовок провисів на сайті близько пів години.

Агентство визнало помилку, вибачилося і пообіцяло розслідувати інцидент. У заяві Bloomberg йшлося про те, що редакція заздалегідь готує заголовки для багатьох сценаріїв розвитку подій.

Восени минулого року агентство Bloomberg було одним із перших ЗМІ, які з посиланням на дані розвідки повідомили про незвичайну концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Переговори у січні до успіху не привели. Сторони домовилися продовжити обговорення.