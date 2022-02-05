Зеленський і президент Європейської ради обговорили деескалацію довкола України

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови обговорили шляхи деескалації ситуації, яка виникла через концентрацію російських військ біля українських кордонів.

«Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах», – написав Зеленський у твітері.

Голова Європейської ради у свою чергу повідомив, що під час розмови висловив тверду солідарність з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.