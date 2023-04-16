Влада Болгарії розглядає можливість заборони імпорту українського зерна за прикладом Польщі та Угорщини, зазначив міністр сільського господарства Явор Гечев, пише Radio Bulgaria.

«Інтереси Болгарії мають бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни (Польща й Угорщина – ред.) вже запровадили такі обмеження, якщо ми не відреагуємо, накопичення (зерна – ред.) на території Болгарії можуть стати ще більшими», – завив Гечев.

Міністр також додав, що кілька днів тому спілкувався з колегами з шести країн щодо цього приводу. Відомо, що Софія попросила Брюссель відреагувати на це питання ще у вересні 2022 року.

За словами Явора Гечева, у вівторок, 18 квітня, буде «спілкування з президентом, який безпосередньо причетний до цієї ситуації».

Варшава напередодні вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить існуючим двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми.

Також про аналогічне рішення щодо заборони імпорту українського зерна заявила Угорщина.