США: ексрадник Трампа Болтон не визнав себе винним за 18 звинуваченнями

Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який став його критиком, не визнав себе винним за звинуваченнями у неналежному поводженні з секретною інформацією.

76-річний досвідчений дипломат на судовому засіданні в Грінбелті, штат Меріленд, не визнав себе винним за 18 пунктами звинувачення. Його звільнили під особисте зобов'язання, а слухання у справі заплановано на 21 листопада.

Джону Болтону висунули вісім пунктів звинувачень у передачі інформації про національну оборону і 10 – у зберіганні інформації про національну оборону. Кожен пункт звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

За словами прокурорів, Болтон вів цифрові щоденники своєї діяльності, які включали секретні матеріали з часів, коли він був радником з національної безпеки, і ділився ними з членами родини. В обвинувальному акті прокурори заявили, що Болтон з квітня 2018 року по серпень 2025 року поділився з двома неавторизованими особами понад тисячею сторінок інформації про свою щоденну діяльність на посаді радника з національної безпеки, включаючи надсекретну інформацію.

У своїй заяві Болтон відкинув звинувачення та заявив, що він «став черговою мішенню у перетворенні Міністерства юстиції на зброю».

Висунення обвинувачень Болтону третім випадком за останні тижні, коли Міністерство юстиції США домоглося висунення кримінальних звинувачень проти критиків Трампа.

Болтон, який із 2019 року не обіймав посад в уряді, критикує Трампа в тому числі за недостатню жорсткість щодо Росії.

У 2020 році, через рік після того, як Трамп під час першого терміну звільнив його з посади, Болтон опублікував книгу, в якій різко критикував свого колишнього керівника. Представники адміністрації Трампа вимагали вилучення з книжки низки фрагментів, стверджуючи, що Болтон розкриває в них конфіденційні деталі. Проти Болтона було розпочато офіційне розслідування, але наступний президент Джо Байден зупинив його.