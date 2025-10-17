США: ексраднику Трампа Болтону висунули обвинувачення

Колишньому раднику президента Дональда Трампа з національної безпеки Джону Болтону, який згодом став його критиком, федеральне велике журі в Меріленді висунуло звинувачення у поширенні конфіденційної урядової інформації.

Це стало третім випадком за останні тижні, коли Міністерство юстиції США домоглося висунення кримінальних звинувачень проти критиків Трампа.

Болтону висунули вісім пунктів звинувачень у передачі інформації про національну оборону і 10 – у зберіганні інформації про національну оборону. Кожен пункт звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

За словами прокурорів, Болтон вів цифрові щоденники своєї діяльності, які включали секретні матеріали з часів, коли він був радником з національної безпеки, і ділився ними з членами родини. В обвинувальному акті прокурори заявили, що Болтон з квітня 2018 року по серпень 2025 року поділився з двома неавторизованими особами понад тисячею сторінок інформації про свою щоденну діяльність на посаді радника з національної безпеки, включаючи надсекретну інформацію.

У заяві для американських ЗМІ Болтон відкинув звинувачення і заявив, що він «став черговою мішенню у перетворенні Міністерства юстиції на зброю».

Болтон, який із 2019 року не обіймав посад в уряді, критикує Трампа в тому числі за недостатню жорсткість щодо Росії.

У 2020 році, через рік після того, як Трамп під час першого терміну звільнив його з посади, Болтон опублікував книгу, в якій різко критикував свого колишнього керівника. Представники адміністрації Трампа вимагали вилучення з книжки низки фрагментів, стверджуючи, що Болтон розкриває в них конфіденційні деталі. Проти Болтона було розпочато офіційне розслідування, але наступний президент Джо Байден зупинив його.