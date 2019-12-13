«Борг Януковича»: суд у Лондоні завершив слухати апеляцію Росії, рішення винесе пізніше – Мінфін

Верховний суд Великої Британії 12 грудня завершив слухання остаточної апеляції Росії на рішення Апеляційного суду щодо формату розгляду її позову проти України, повідомляє Міністерство фінансів. Водночас винесення рішення відклали на пізнішу дату.

«Сьогодні Верховний Суд Сполученого Королівства завершив слухання остаточної апеляційної скарги щодо заяви Росії про винесення рішення проти України у порядку спрощеного провадження у судовій справі стосовно єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів США, які нібито були випущені Україною у грудні 2013 року», – йдеться в заяві.

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В міністерстві нагадали, що раніше Росія оскаржила рішення Апеляційного суду Великої Британії, за яким її позов проти України у справі про так званий «борг Януковича» має розглядатися не за спрощеною процедурою, як того хотів Кремль, а в повному обсязі та в публічному судовому порядку.

«Росія, не бажаючи піддавати свої дії щодо України ретельному публічному розгляду у справедливому та неупередженому англійському суді та відхиливши пропозицію України погодитись на розгляд всіх засадничих питань міжнародного права, що існують між двома державами, у Міжнародному суді ООН, оскаржила вищезазначене рішення Апеляційного Суду до Верховного Суду. Україна рішуче заперечує проти аргументів апеляції Росії та, у свою чергу, оскаржує деякі аспекти рішення Апеляційного Суду, щодо яких вона не досягла успіху», – зазначають у Мінфіні.

За даними установи, судді, ймовірно, винесуть рішення щодо апеляційної скарги Росії вже в 2020 році.​

Слухання щодо остаточної апеляції тривало чотири дні. Україна представила свою позицію в суді 10 грудня.

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У вересні 2018 року Апеляційний суд у Лондоні задовольнив скаргу України в справі про так званий «борг Януковича». Згідно з рішенням, Високий суд Лондона мав слухати справу за повноцінною процедурою з урахуванням усіх політичних її моментів, як того вимагала Україна.​

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.